La Finlandia ieri sera si è imposta in amichevole contro la Nuova Zelanda per 2-0. Joel Pohjanpalo ha siglato la rete che ha sbloccato la gara al venticinquesimo minuto, mentre, Jesse Joronen è rimasto in panchina per l'intera durata della sfida.
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Palermo, il rendimento dei nazionali: gol per Pohjanpalo, panchina per Joronen
Joel Pohjanpalo ha messo la firma nella vittoria per 2-0 della Finlandia contro la Nuova Zelanda. 0 minuti, invece, per Jesse Joronen
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