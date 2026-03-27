Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale

mediagol palermo Palermo, il rendimento dei nazionali: gol per Pohjanpalo, panchina per Joronen

I nazionali

Palermo, il rendimento dei nazionali: gol per Pohjanpalo, panchina per Joronen

Palermo, il rendimento dei nazionali: gol per Pohjanpalo, panchina per Joronen - immagine 1
Joel Pohjanpalo ha messo la firma nella vittoria per 2-0 della Finlandia contro la Nuova Zelanda. 0 minuti, invece, per Jesse Joronen
⚽️

La Finlandia ieri sera si è imposta in amichevole contro la Nuova Zelanda per 2-0. Joel Pohjanpalo ha siglato la rete che ha sbloccato la gara al venticinquesimo minuto, mentre, Jesse Joronen è rimasto in panchina per l'intera durata della sfida.

 

Leggi anche
Palermo, Pohjanpalo da record: è l’unico ad aver raggiunto i 20 gol in Italia
Playoff Mondiali, Italia-Irlanda del Nord: le scelte di Gattuso

© RIPRODUZIONE RISERVATA