Palermo, i senatori potrebbero lasciare: Valente e Marconi non sono più intoccabili

Porte girevoli in casa Palermo . Alzare l'asticella delle ambizioni e il livello di competitività della squadra. Questo il must dalle parti di viale del Fante dove Corini , Rinaudo e l'area scouting del City Football Group lavorano alacremente per definire strategia e obiettivi in sede di calciomercato . Diversi i nomi accostati in entrata al club rosanero che, contestualmente, pensa anche a chiarire le posizioni di alcuni calciatori che, per motivi diversi, potrebbero non far parte del progetto tecnico 2023/2024 .

Secondo l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" nessuno dei senatori rosanero può sentirsi al sicuro. Nicola Valente ha un contratto con il club di viale del Fante in scadenza nel 2024. L'ex Carrarese non è considerato un incedibile e qualora una società dovesse avanzare un'offerta congrua al valore del cartellino la compagine rosanero potrebbe dare seguito alla trattativa. Il calciatore originario di Zevio è stato protagonista con la maglia del Palermo nelle ultime tre stagioni agonistiche, in cui ha collezionato un totale di 108 presenze realizzando 17 gol e 21 assist. Potrebbe salutare anche Ivan Marconi, pilastro difensivo del reparto arretrato di Silvio Baldini, campione dei playoff di Serie C e valida pedina per Corini anche in Serie B. Per l'ex Monza non mancano gli estimatori nelle serie minori e non è detto che ci sarà spazio per lui nella prossima stagioni, visti gli arrivi di Lucioni e Ceccaroni nel ruolo.