Il Corriere dello Sport, nell’articolo di Paolo Vannini, si sofferma sui numerosi ballottaggi del Palermo di Inzaghi in vista della ripresa del campionato. Con i recuperi di Perin e, da verificare nel corso della settimana, di Hernani, l’allenatore avrà ancora più possibilità di scelta. La rosa, costruita con alternative di livello in ogni ruolo, permetterà inoltre di gestire al meglio il calendario fitto di impegni tra campionato e Coppa Italia.

Uno dei dubbi principali riguarda la porta. Perin ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e dovrebbe essere disponibile per la sfida con l’Empoli, ma dovrà fare i conti con Fortin, protagonista di buone prestazioni durante la sua assenza. Il giovane portiere meriterebbe la conferma, ma Perin è stato acquistato per giocare e rappresentare un valore aggiunto dopo l'infortunio di Joronen. La decisione finale spetterà quindi a Inzaghi.

Un altro possibile dualismo riguarda il centravanti. La titolarità di Pohjanpalo non è in discussione, ma gli impegni ravvicinati affrontati dal finlandese potrebbero spingere il tecnico a valutare Gabrielloni dall'inizio. La scelta dipenderà anche dalle condizioni fisiche di Pohjanpalo, con la possibilità di ricorrere alla staffetta durante la gara.

In difesa, invece, resta aperta la sfida sulla fascia destra tra Pierozzi e Cassandro. Il primo, grande protagonista della scorsa stagione e tra i fedelissimi di Inzaghi, non ha ancora ritrovato gli stessi standard, mentre il secondo ha convinto quando è stato chiamato in causa. Al centro Bani rimane un punto fermo, mentre al suo fianco continua il confronto tra Ceccaroni e Barba, con la scelta che potrà dipendere dalle caratteristiche dell'avversario e dalle esigenze della partita.

Il centrocampo è il reparto con maggiore abbondanza. L'arrivo di Mazzitelli ha aumentato ulteriormente le alternative e, dopo due settimane di allenamenti, l'ex Cagliari potrebbe dare il proprio contributo anche a gara in corso. Segre e Ranocchia sono finora partiti sempre titolari, ma Estevez e il recuperato Gomes restano opzioni importanti. Con il ritorno di Hernani, inoltre, si riapre il ballottaggio sulla trequarti: Palumbo parte davanti, ma il brasiliano avrà le sue occasioni una volta recuperata la piena condizione.

La grande concorrenza interna rappresenta quindi una risorsa per Inzaghi, soprattutto considerando il calendario intenso che attende il Palermo. Le rotazioni saranno inevitabili e anche chi partirà dalla panchina potrà risultare decisivo nel corso delle partite.