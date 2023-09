Palermo, Gds: “Ad Ascoli tocca a Di Francesco e Di Mariano nel tridente. Brunori…”

Prove di tridente in vista della delicata trasferta di Ascoli. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sul lavoro della compagine di Corini che tornerà in campo sabato 16 settembre allo stadio "Del Duca" per sfidare la formazione marchigiana guidata da Viali. Campionato di Serie b che riparte nel weekend, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, e Palermo che vuole implementare la scia virtuosa che ha caratterizzato l'avvio di stagione. Sette punti in tre gare, due vittorie consecutive contro Reggiana e Feralpisalò e tanta voglia di calare il tris. La sessione estiva di calciomercato, conclusasi lo scorso primo settembre, ha consegnato al tecnico una rosa completa, profonda e di alto lignaggio in ogni reparto. Individualità eccellenti per gli standard della categoria, calciatori complementari e ben assemblati per rispettive peculiarità, ampia gamma di opzioni ed alternative di pari livello in ogni ruolo. Imbarazzo della scelta anche in seno al roster offensivo, con una batteria di attaccanti, sia sull'esterno che nel cuore del tridente, davvero strepitosa e straordinariamente versatile. A differenza della scorsa stagione, Corini può permettersi di metabolizzare senza troppi traumi né scompensi, l'assenza forzata di un big, vagliando più soluzioni, altrettanto performanti, per porre serenamente rimedio. Insigne ad Ascoli non ci sarà, l'ex Frosinone è alle prese con recupero e riatletizzazione dopo la lesione di primo grado all'adduttore della coscia destra rimediata contro la Feralpisalò. Scoccherà quindi l'ora, dal primo minuto, di Federico Di Francesco, altro big del tridente con un background di livello in Serie A, che ha già bagnato con un gol e varie magie il suo esordio in maglia rosanero nel finale del match contro i gardesani di Vecchi. Di Mariano è partito alla grande in stagione, intenso, gagliardo e incisivo, su entrambi i fronti del tridente. Il numero dieci, così come nell'annata precedente, si disimpegna egregiamente sia a destra sia a sinistra. Di Francesco-Brunori-Di Mariano, sarà questo il tridente offensivo titolare del Palermo che scenderà in campo ad Ascoli. L'unico dubbio, in ragione della duttilità dei due aculei, è inerente la collocazione. Probabile che il figlio d'arte, classe 1994, parta da estremo sinistro, suo ruolo naturale, con Di Mariano dirottato sul lato opposto e Brunori, alla ricerca del primo gol in stagione, terminale centrale. Valente sta ancora smaltendo il sovraccarico muscolare dei giorni scorsi, Mancuso può costituire una carta importante da giocarsi in corso d'opera, al pari del solito Edoardo Soleri, pronto a subentrare, incidere e determinare, come sua consuetudine. L'assenza di Insigne non è certamente marginale, ma Corini ha numerose frecce al suo arco per mantenere alto l'indice di pericolosità e portare a casa l'intera posta in palio dalla trasferta in terra marchigiana.