Serie B, Gerolin: “Favorite per la A? Cremonese e Palermo fuoriserie, il Parma…”

Qualità e profondità della rosa allestita dal binomio manageriale composto da Rinaudo e Bigon mettono tutti d'accordo. Il Palermo di Eugenio Corini è legittimamente una big designata del campionato di serie B 2023-2024. Basta spulciare le generalità dei profili che compongono l'organico rosanero, per comprendere che ogni reparto straripa di qualità, personalità ed esperienza. Club targato City Football Group che ambisce a conquistare la promozione in Serie A, ma le contendenti altrettanto attrezzate non mancano di certo in un torneo cadetto che si preannuncia equilibrato, complesso ed estenuante, come da tradizione. L'ex ds del Palermo, tra le altre, Manuel Gerolin, Intervistato dalla redazione di TMW, dice la sua sulle pretendenti al salto di categoria nel campionato di Serie B attualmente in corso