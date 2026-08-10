L'amministratore delegato del Palermo, Giovanni Gardini, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport:

Avete costruito un centro sportivo. Adesso l’obiettivo è rifare ex novo lo stadio Barbera.

"Le infrastrutture sono fondamentali per l’aumento dei ricavi, che è l’unica possibilità di sviluppo di una squadra di calcio. L’iniezione di denaro dell’azionista non basta più. E poi lo stadio è importante per un altro aspetto: siamo entrati nella lista delle possibili sedi dell’Europeo 2032. Stiamo lavorando alacremente con l’obiettivo di posare la prima pietra nel 2027. Ci tengo a precisare che il nostro sarà solo uno stadio per il calcio: non sono previste attività commerciali connesse al progetto."

Lo stadio di proprietà da solo non è garanzia né di vittorie, né di sostenibilità finanziaria.

"Infatti bisogna impegnarsi su più fronti per aumentare la base di tifosi: training camp per i bambini, il marketing che ci ha portato ad aprire quattro negozi tra luoghi fisici e virtuali, l’incremento della popolarità che si riverbera nel merchandising. Poi però contano pure i risultati, che alimentano il circolo virtuoso."

Il raggiungimento della Serie A può facilitare anche le sinergie tecniche con il Manchester City? Un giorno magari qualche giocatore che a Maresca non serve può sbarcare in Sicilia.

"Esattamente. Non dobbiamo dimenticare che gli inglesi sono considerati extracomunitari dopo la Brexit. Quindi l’interazione è possibile solo a parità di categorie."

Ma cosa succederà al Palermo se il City Group deciderà di mollare l’investimento?

"Non è una possibilità. Il gruppo vuole aumentare il valore delle sue società nel tempo: non si basa sulla cultura dell’emergenza ma della programmazione. Ogni decisione è ponderata."

La conferma di Inzaghi in panchina è un segnale in questo senso.

"Precisamente. Un anno in più di conoscenza reciproca aiuterà lui e noi. La continuità e la stabilità sono un presupposto ineliminabile di miglioramento, nella filosofia della proprietà."

La tifoseria vi sta accompagnando con grande pazienza.

"È un segnale. La passione della gente è qualcosa di straordinario che dobbiamo meritare giorno per giorno. I tifosi hanno capito che esistono anche gli avversari e che il viaggio, nonostante qualche incidente, potrà regalarci delle soddisfazioni permanenti. Siamo tutti uniti, istituzioni comprese, nella prospettiva di andare in Serie A per rimanerci: non esiste altra