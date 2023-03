Palermo, futuro Brunori: Rinaudo lavora per blindare il bomber rosanero

L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" si sofferma sul capitolo rinnovi con il direttore sportivo rosanero, Leandro Rinaudo, impegnato assiduamente per blindare i calciatori in scadenza di contratto e non solo (LEGGI QUI). Nel dettaglio, il ds sta lavorando alacremente per blindare bomber Brunori che ha un contratto con il club di viale del Fante fino al 2026. Stando a quanto riportato dal noto quotidiano, negli scorsi giorni l'agente del numero nove avrebbe incontrato il club siciliano con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il legame tra l'ex Juventus e il Palermo. In particolare le parti si sarebbero date appuntamento a fine stagione per definire dal punto di vista contrattuale l'eventuale prolungamento della punta di diamante della formazione di Eugenio Corini. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...