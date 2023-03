Palermo, occhio al futuro: dopo Marconi ok anche rinnovi di Valente e Broh. Dettagli

Dopo Marconi anche Broh e Valente trovano l'accordo col Palermo per il rinnovo

Palermo che vive un presente positivo e pianifica tempestivamente il futuro. La compagine di Corini ha raccolto ben ventidue punti nelle ultime tredici gare: cinque vittorie, sette pareggi ed una sola sconfitta, uno score considerevole che ha proiettato la formazione rosanero alle soglie della zona playoff. Crescita esponenziale sotto il profilo di compattezza, identità tattica ed automatismi nelle due fasi di gioco, un mercato di gennaio di assoluto livello con elementi di alto lignaggio per la categoria come Verre e Tutino, puntelli opportuni come Masciangelo, prospetti di valore da forgiare come Graves, Aurelio e Orihuela. L'ottimo lavoro del direttore sportivo, Leandro Rinaudo, con l'ausilio del consulente dell'area tecnica del City FootballGroup, Riccardo Bigon, top manager ex Napoli e Bologna, ha implementato sensibilmente cifra tecnica della rosa e gamma di opzioni a disposizione del tecnico di Bagnolo Mella.

Il management del club di viale del Fante si muove concretamente per rinnovare i contratti in scadenza dei calciatori che hanno dimostrato di meritare sul campo la fiducia della società anche nelle successive stagioni. Ufficializzato oggi il rinnovo contrattuale di Ivan Marconi, contratto fino al 2024 con opzione per un ulteriore anno, la prossima settimana verranno ratificati anche i prolungamenti di Nicola Valente e Jeremie Broh.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, intesa già raggiunta nel dettaglio con l'entourage di entrambi i calciatori e accordi da ratificare a breve con il completamento dell'iter burocratico ed il placet della holding inglese di proprietà araba. Il polivalente laterale di propensione offensiva firmerà fino al 2024, anch'egli con l'opzione di rinnovo per un' altra stagione legata al numero di presenze collezionate e al perseguimento di una serie di obiettivi individuali. Biennale fino al 2025, invece, per l'ex Sudtirol, elemento prezioso e duttile nel roster di centrocampo in virtù della sua capacità di garantire interdizione, muscoli e dinamismo in zona nevralgica.