Al Palermo Football Meeting, Pantaleo Corvino ha ricordato alcuni episodi legati al mercato e al rapporto con il Palermo di Maurizio Zamparini. Il dirigente ha raccontato in particolare l'affare Kuzmanovic, spiegando come il club rosanero fosse interessato agli stessi calciatori che lui cercava di portare alla Fiorentina. Corvino ha poi parlato del proprio futuro e delle voci che lo hanno accostato al Palermo.

«Il Palermo cercava di portarci via i calciatori che cercavo di portare alla Fiorentina. Zamparini era andato a Basilea per andare a chiudere un calciatore svizzero. Io sono andato a chiedere al procuratore di Kuzmanovic di andare alla Fiorentina, avevamo già accordato tutto. Era già stato fatto con la Fiorentina. A Basilea il ragazzo mi disse che voleva venire alla Fiorentina: 6 milioni di euro gli ho dato. Zamparini si incavolò, chiamandomi “avvoltoio”. A Firenze, alla presentazione di Kuzmanovic, me lo dissero. E io dissi: “L'importante è non essere pollo”.

Futuro? Sono fermo perché, pur avendo altri due anni di contratto con il Lecce, l'ho lasciato. È stato un grandissimo sforzo da parte mia, ho lasciato il mio territorio. Ho dovuto fare uno sforzo quasi impossibile: se me lo avessero detto prima, rimanere cinque anni in A con il Lecce e farlo diventare campione d'Italia della Primavera. Riuscire a fare questo con un piccolo club è stato incredibile.

Voci Palermo? Hai detto bene, sono voci. A Palermo c'è una società importante, dirigenti importanti. Sono state voci, diciamo: chiamiamole “voci”».