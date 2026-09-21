Valerio Antonini: “La situazione Trapani? La Sicilia non è stata padrona di casa molto gentile. Sono arrivato qui con amore e ho investito quasi 25 milioni tra basket e calcio, vincendo due campionati il primo anno, comprando in Serie C i migliori giocatori e arrivando a una semifinale scudetto nel basket. Si è creata una diatriba con la Federazione Italiana Giuoco Calcio, che ha coinvolto anche Cellino, per una questione di crediti compensati che si sono rivelati inesistenti.

Si è anche inserito il sindaco di Trapani, con cui c’era un ottimo rapporto. Quando gli ho proposto il progetto per il palazzetto dello sport a Trapani, sono diventato il problema della città. Ci siamo ritrovati con lo stadio Provinciale, che è di un ente provinciale legato al Comune di Trapani. Noi avevamo accordi per l’impianto e improvvisamente il consorzio mi ha chiesto di pagare 250 mila euro all’anno per lo stadio.

Ci siamo trovati senza stadio e siamo stati miracolosamente accolti a Palermo. Il sindaco Lagalla è stato gentilissimo. Nel frattempo, mentre annunciavamo la campagna abbonamenti, evidentemente il fatto che potessero arrivare a Palermo i tifosi del Trapani ha fatto sì che ci venisse detto che la Questura non voleva nessun tifoso. Quindi stadio a porte chiuse, ma è praticamente impossibile.

Se io oggi non continuassi, perderei la causa con la Federazione Italiana Giuoco Calcio, alla quale abbiamo chiesto 19 milioni di risarcimento danni”.