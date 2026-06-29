Il Palermo ha rinnovato la partnership con Ethiad Airways, nuovo Official Airline Partner dei rosanero. Il logo della compagnia figurerà anche nel retro della nuova maglia di quest'anno.

IL COMUNICATO

Il club ha reso ufficiale la partnership tramite un comunicato: "Il Palermo FC è lieto di annunciare il rinnovo della partnership con Etihad Airways, che sarà Official Airline Partner del Club per la stagione 2026-2027. Il logo della compagnia aerea globale sarà presente, a partire da quest’anno, nella posizione di Back of Shirt sulle maglie ufficiali da gara del Palermo FC, comparendo sul retro delle divise della Prima Squadra maschile, della Prima Squadra femminile e di tutte le formazioni del Settore Giovanile maschile e femminile. L’accordo rappresenta un’evoluzione della partnership già avviata nei mesi scorsi e conferma la volontà condivisa di sviluppare una collaborazione di lungo periodo, sostenendo il percorso di crescita internazionale del Club rosanero e valorizzando al tempo stesso l’impegno della compagnia aerea nel mercato europeo".