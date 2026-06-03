Il Giornale di Sicilia dedica ampio spazio al mercato in entrata del Palermo e in particolare al tentativo di riportare in rosanero Rui Modesto. Nonostante il club abbia scelto di non esercitare il diritto di riscatto da circa 3 milioni di euro, la dirigenza non ha mai smesso di considerare l'esterno angolano un obiettivo prioritario. Dopo le buone prestazioni offerte nella seconda parte della stagione, culminate anche con il gol nei playoff contro il Catanzaro, il Palermo è pronto a riaprire il dialogo con l'Udinese per studiare una nuova formula che possa consentire al giocatore di restare in Sicilia. L'idea è quella di trovare condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle previste dall'accordo originario.

Il Corriere dello Sport, invece, guarda soprattutto al fronte delle uscite. Il nome più importante è quello di Matteo Brunori, rientrato dal prestito alla Sampdoria ma considerato ormai fuori dal progetto tecnico per la prossima stagione. Il quotidiano sottolinea come i blucerchiati possano rappresentare una destinazione concreta anche per il prossimo campionato, rendendo quindi possibile un nuovo trasferimento dell'attaccante. Accanto a Brunori, il Palermo dovrà gestire anche le posizioni di altri rientranti come Diakitè, Nikolaou, Desplanches, Nespola, Buttaro e Appuah, con l'obiettivo di definire il futuro degli elementi non centrali prima dell'inizio del ritiro del 10 luglio.

Le notizie di oggi raccontano quindi un Palermo impegnato su due fronti: da un lato la volontà di trattenere o riportare Rui Modesto, considerato un profilo utile e gradito per il nuovo corso tecnico, dall'altro la necessità di sfoltire la rosa, con Brunori che resta uno dei principali candidati a lasciare nuovamente il club nelle prossime settimane.

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