Palermo, Corini spera nel recupero di Lucioni. Possibilità Nedelcearu-Marconi dal 1′

Sindrome influenzale per Lucioni che potrebbe non farlo arrivare al meglio per Palermo-Catanzaro. Corini valuta la coppia Marconi-Nedelcearu

Assente per una sindrome influenzale, Fabio Lucioni non ha svolto la scorsa seduta di allenamento allo stadio "Renzo Barbera" lo scorso martedì. Nonostante la causa non sia particolarmente preoccupante, è pur vero che il prossimo impegno di Serie B sia un anticipo che andrà in scena questo venerdì alle 20:30 contro il Catanzaro.

A due giorni dall'ostica sfida contro i calabresi, nel caso in cui il difensore ex Frosinone dovesse tornare arruolabile troppo tardi, mister Eugenio Corini potrebbe optare per schierare una coppia da titolare inedita per questa stagione ma già consolidata dall'annata precedente.

Ricordando lo stop di Pietro Ceccaroni che dovrà restare ai box ancora per alcune partite, la coppia di centrali che potrebbe partire dal primo minuto contro i giallorossi potrebbe essere quella di Ivan Marconi e Ionut Nedelcearu. Un duo praticamente intoccabile nella prima annata in Serie B del nuovo Palermo, anche se in quel caso il tecnico di Bagnolo Mella era propenso a schierare una difesa a tre che si andava a completare con Ales Mateju come braccetto di destra.

Meramente per scelta tecnica, Nedelcearu non ha praticamente visto il campo in questa stagione, calcando il prato verde solamente per diciassette minuti da subentrato nella vittoriosa trasferta di Venezia. Marconi, invece, considerato il già citato infortunio di Ceccaroni, ha disputato l'ultimo match da titolare, oltre ad aver preso il posto del collega già dal primo tempo contro il Cittadella.

