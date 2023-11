Gazzetta dello Sport: “Palermo coi cerotti. Da Di Mariano a Insigne, che maledizione”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra sulle defezioni che stanno martoriando la formazione di Eugenio Corini nell'attuale stagione in Serie B. Emergenza costante per il Palermo che vede l'infermeria quasi sempre piena ed ogni partita, specialmente nell'ultimo mese, ha alcune scelte obbligate nell'undici titolare. Partendo da chi invece ha recuperato una condizione ottimale per poter scendere in campo nel prossimo match, Federico Di Francesco, non convocato per la scorsa gara di Terni, sarà dunque arruolabile per il Catanzaro, ospite al "Renzo Barbera" questo venerdì alle 20:30.