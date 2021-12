Palermo, Corini si dà al…padel! Il match con Angelo Morello in vista del pre derby

Angelo Morello ha accolto Eugenio Corini per un match di padel nella 'sua' Palermo

Eugenio Corini si dà al padel nei giorni che anticipano il pre derby del cuore tra le rappresentative di Palermo e Catania . L'ex capitano rosanero sarà uno dei protagonisti del match organizzato a scopo benefico in programma sabato 11 dicembre al 'Renzo Barbera', e per l'occasione si trova già nel capoluogo siciliano. Come testimoniato da una foto pubblicata da Angelo Morello sul proprio account Facebook, Corini si è dato ad una sfida amichevole di padel sui campi di proprietà del giornalista proprio a pochi passi dallo stadio di Viale del Fante.

"Un amico del Palermo, un grande capitano, Eugenio Corini si avvicina al Padel. Oggi pomeriggio nonostante la pioggia ha giocato a Padel Favorita mostrando già attitudini per una sport che chiede principalmente grande intelligenza tattica. E Corini non ha avuto alcuna difficoltà a mostrarla. Corini sabato sarà al Barbera per la partita della solidarietà per Catania, colpita di recente da una alluvione".