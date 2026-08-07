Seconda edizione dell'Anglo-Palermitan Trophy per la squadra di Inzaghi che, oggi alle 13 italiane, affronta il Melbourne al Sam Kerr Football Centre di Perth. Sfida dal coefficiente di difficoltà inferiore rispetto alla prima edizione del trofeo, disputata lo scorso anno, quando il Palermo affrontò il Manchester City al Renzo Barbera, perdendo 0-3.

Il test è un ottimo banco di prova per Filippo Inzaghi che, a 10 giorni dalla prima sfida ufficiale, ha la possibilità di provare tattiche e meccanismi con il 4-2-3-1 camaleontico, il modulo utilizzato in tutte le amichevoli affrontate dai rosanero in Val Gardena. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, le probabili formazioni sono ancora incerte. Le uniche certezze sono Joronen, Bani, Augello e Pohjanpalo, quattro calciatori impiegati maggiormente in ritiro. Oltre a loro, sono presenti tantissimi ballottaggi: in difesa, accanto all'ex Genoa, c'è il duello tra Barba e Magnani; sulla fascia destra Pierozzi e Cassandro si contenderanno una maglia; a centrocampo ci sono due posti contesi, con Ranocchia ed Estevez favoriti; in attacco, invece, dietro Pohjanpalo dovrebbe esserci Hernani, apparso più in forma di Antonio Palumbo, che in Val Gardena ha dovuto fare i conti con un infortunio. Il tecnico ex Milan, quindi, potrebbe puntare ad alternare titolari e sostituti, tenendo conto che tra quattro giorni il Palermo dovrà tornare in campo per affrontare la Juventus.

Sebbene si tratti di una semplice amichevole, il test odierno nasconde molto di più: in primo luogo ci sarà in palio un trofeo e, in secondo luogo, tenendo conto che mancano 10 giorni all'inizio della stagione ufficiale, la sfida contro il Melbourne potrebbe rappresentare una vera e propria prova generale, con gambe meno pesanti e meccanismi tattici già collaudati. L'avversario, qualitativamente inferiore rispetto alla Juventus, milita nella massima serie australiana. La rosa si compone per la maggior parte di calciatori australiani, fatta eccezione per Souprayen, ex Hellas Verona.

La sfida sarà visibile sul sito ufficiale del Palermo o sull'applicazione ufficiale dei rosanero e, in entrambi i casi, sarà necessario effettuare la registrazione. Il link della diretta sarà disponibile sul sito di Mediagol.it a partire dalle 12:50.