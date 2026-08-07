Il Palermo continua a lavorare su due fronti: da una parte il campo, con la tournée australiana e i primi test in vista della stagione, dall'altra il mercato, che dopo gli ultimi colpi entra nella fase finale. L'attenzione della dirigenza è ora rivolta soprattutto alle uscite, anche se non vengono escluse opportunità dell'ultima ora.

L'ultima operazione in ordine di tempo è quella che porta Gabriel Strefezza in rosanero. L'esterno italo-brasiliano è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Palermo, firmando un contratto pluriennale prima di partire alla volta di Perth per raggiungere i nuovi compagni. Secondo la Repubblica, il club di viale del Fante ha investito circa 4 milioni di euro per prelevarlo dall'Olympiakos, garantendogli un ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione. Anche il Giornale di Sicilia sottolinea come l'operazione rappresenti uno dei colpi più importanti dell'estate rosanero.

Dall'Australia sono arrivate anche le parole dell'amministratore delegato Giovanni Gardini, che al Giornale di Sicilia ha definito l'acquisto di Strefezza come "l'ennesima testimonianza" della volontà del City Football Group di riportare il Palermo in Serie A. Gardini ha ribadito come il gruppo creda fortemente nel progetto rosanero, sottolineando che la società e i tifosi meritano palcoscenici più importanti.

Sulla stessa linea anche il direttore sportivo Carlo Osti che ha spiegato di aver voluto fortemente il giocatore non appena si è aperto uno spiraglio nella trattativa con l'Olympiakos. Il dirigente ha inoltre fatto il punto sulle strategie del club: "In linea di massima il mercato in entrata è chiuso", pur precisando che il Palermo resterà vigile qualora si presentasse un'occasione interessante. Tra i profili monitorati viene citato l'under Iker Almena dell'Al-Qadsiah, nome riportato anche da Tuttosport, ma la priorità è ormai rappresentata dalle uscite.

Proprio sul fronte delle cessioni si concentrano le prossime mosse della dirigenza. Osti ha spiegato che bisognerà trovare una soluzione ai calciatori che non rientrano nel progetto tecnico di Filippo Inzaghi. Secondo la Repubblica, restano da monitorare soprattutto le situazioni di Jeremy Le Douaron e Emmanuel Gyasi, che potrebbero partire soltanto davanti a offerte ritenute soddisfacenti. In caso di cessione dell'attaccante francese, il Palermo tornerebbe sul mercato per acquistare un vice Joel Pohjanpalo: tra i nomi seguiti vengono indicati Di Nardo e Alessandro Gabrielloni, senza escludere possibili sorprese.

Attenzione anche al futuro di Jacopo Segre. Secondo la Repubblica, il centrocampista avrebbe aperto all'ipotesi di trasferirsi al Verona, club che continua a seguirlo con interesse. Il giocatore piace anche a Cremonese e Pisa, mentre Tuttosport aggiunge che il nodo resta la distanza economica tra le società: il Verona avrebbe offerto circa 750 mila euro, mentre il Palermo continua a chiedere 1,2 milioni per lasciarlo partire.

Le dichiarazioni di Osti confermano comunque che il grosso del lavoro è stato completato. Dopo aver rinforzato la rosa con gli innesti estivi, il club vuole ora alleggerire l'organico e definire le ultime situazioni aperte. Salvo occasioni particolari, il mercato rosanero sembra quindi destinato a vivere soprattutto sul fronte delle uscite, mentre la squadra di Inzaghi continua a preparare sul campo una stagione che ha un obiettivo dichiarato da tutti: il ritorno in Serie A.