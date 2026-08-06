Il ds Osti avrebbe avviato i contatti con una società estera per un'ala destra spagnola.
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Il mercato del Palermo non si ferma, il direttore sportivo Carlo Osti adesso sposta il focus sui sostituti per offrire ad Inzaghi pronte alternative. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il ds ex Sampdoria avrebbe avviato i contatti con l'Al Qadsiah per Iker Almena.
L'ala destra - reduce da un prestito secco in Croazia all'Hadjuk Spalato con cui ha siglato tre reti in 21 presenze - potrebbe nuovamente salutare l'Arabia per vestire la maglia rosanero. Scuola Barcellona con un passato al Girona, Almena non occuperebbe posto nella lista over essendo del 2004.
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