In arrivo uno svincolato in rosanero.
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Il mercato estivo è ormai terminato, ma quello degli svincolati resta aperto e il Palermo è pronto a piazzare un altro colpo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, Luca Mazzitelli è in arrivo in rosanero.
Il centrocampista classe 1995, attualmente svincolato, si prepara dunque a diventare un nuovo giocatore del Palermo. Un innesto che arriva in un momento particolare per la squadra di Filippo Inzaghi, alle prese con gli infortuni di Hernani e Strefezza.
L'arrivo di Mazzitelli potrebbe essere legato proprio alla necessità di aumentare le alternative a disposizione del tecnico. Tra i due infortunati, il profilo del nuovo centrocampista rosanero sembra però essere più vicino a quello di Hernani, per ruolo e caratteristiche, rispetto a Strefezza.
Resta comunque qualche dubbio sul fatto che l'operazione sia stata pensata specificamente per sostituire uno dei due. Mazzitelli non è infatti un sostituto identico né di Hernani né tantomeno di Strefezza: il suo arrivo potrebbe semplicemente servire a dare maggiore profondità ed esperienza al centrocampo di Inzaghi.
C'è poi da risolvere una questione legata alla lista degli over. Con Mazzitelli, infatti, il Palermo arriverebbe a 19 giocatori over già presenti in rosa, motivo per cui qualcuno dovrà necessariamente fare spazio. L'arrivo del centrocampista potrebbe quindi portare anche a una decisione delicata da parte del club: un giocatore potrebbe essere escluso dalla lista e, di conseguenza, finire fuori rosa.
Il Palermo, dunque, continua a muoversi anche dopo la chiusura del mercato. Mazzitelli è in arrivo, ma il suo inserimento nella lista comporterà inevitabilmente una scelta da parte della società.
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