Palermo-Cittadella 0-0: i rosa fanno il match ma pungono poco. Chance per Coulibaly

PRIMO TEMPO - Palermo a caccia del secondo successo interno consecutivo per diradare definitivamente le nubi di una crisi addensatesi pericolosamente nel post sosta. Dopo la boccata d'ossigeno nel recupero contro il Brescia, la compagine di Corini affronta il Cittadella di Gorini, nell'auspicio di non perdere contatto dalla vetta in ragione del successo del Venezia sul Catanzaro e dell'odierno impegno della capolista Parma contro il Lecco. Rosanero schierati con una sorta di 4-2-3-1 ma con diverse novità sul piano degli interpreti rispetto alla vittoriosa sfida contro le rondinelle. Chance dal primo minuto per Di Mariano, Insigne e Aurelio, conferme a centrocampo per Stulac, Gomes e Coulibaly, natch -winner pochi giorni fa al cospetto dei lombardi. Marconi rileva l'infortunato Ceccaroni al finaco di Lucioni, Mateju presidia da laterale basso il versante destro, Brunori è il terminale nel cuore del tridente. Lanna guida la squadra dalla panchina, complice la squalifica di Corini. Palermo che parte con un buon piglio, Insigne riceve palla in area dopo un flipper convulso, ma si incarta nel controllo, dopo un rimpallo favorevole, al momento di concludere. Brutta entrata di Amatucci su Coulibaly e giallo per il numero otto di Gorini. Cross insidioso di Carissoni sul secondo palo, Aurelio chiude la fiagonale e lascia sfilare sul fondo con Vita in agguato. Cittadella insidioso con deviazione aerea di amatucci su pall ainattiva, palla a lato non di molto. Palermo che produce una discreta trama in verticale, Stulac ispira Aurelio che lancia Brunori, sponda per iInsigne che imbuca per il taglio del nomber, destro murato in corner. Ancori Brunori ci prova a giro poco dopo, palla alta sopra la traversa. Di Mariano, tra i più vivaci, va in percussione e chiude un ottimo uno-due con Brunori, il dieci non trova il tempo di battere a rete chiuso nella morsa dei centrali difensivi veneti. Di Mariano ancora trova la testa di Brunori, ma l'incornata del capitano trova il corpo di un difensore e l'azione sfuma. Palermo che sfiora il vantaggio dopo una splendida azione manovrata, Stulac, Coulibaly, Mayeju, Insigne e ancora Coulibaly, l'ex Ternana su una conclusione deviata dell'undici di Corini alza incredibilmente la mira di testa a due passi da Kastrati. Il primo tempo termina a reti bianche.