Palermo-Cesena, Cole: “Ottima prestazione. Klinsmann? È stato portato in ospedale per un taglio alla testa”

Ashley Cole, tecnico del Cesena, ha parlato al termine della gara contro il Palermo, persa per 2-0: "Klinsmann? È stato portato in ospedale per un taglio alla testa, dovrà svolgere accertamenti, era in buona salute ma attendiamo aggiornamenti. Abbiamo giocato a viso aperto? È qualcosa su cui stiamo lavorando duro, positivo che abbiamo giocato in casa del Palermo facendo questa prestazione. Abbiamo avuto chance per segnare, è mancato qualche dettaglio per portare il match dalla nostra parte. Dobbiamo continuare a crederci e a lavorare. I giocatori a fine partita erano arrabbiati e dispiaciuti, non capiscono come hanno fatto a non segnare dopo una prestazione del genere. È molto difficile affrontare il Palermo, ma abbiamo fatto un’ottima prestazione. Dobbiamo lavorare, restano tre partite e se vogliamo ottenere l’obiettivo prefissato dobbiamo migliorare e credere in noi stessi, avendo una mentalità più coraggiosa e arrembante", ha concluso.