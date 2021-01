Palermo, cercasi gol su azione: nelle ultime due gare la rete è arrivata su calci da fermo

Il Palermo si proietta alla sfida di campionato contro la Virtus Francavilla.

Saraniti: “Serve un girone di ritorno da Palermo, spero di segnare gol pesanti. Lucca e Rauti? Diventeranno due top”

I rosanero alle 12,30 di domenica 17 gennaio affronteranno la compagine pugliese nella gara che chiuderà il girone d’andata del campionato di Serie C (girone C) 2021/21. Il nuovo modulo proposto da mister Boscaglia ossia il 4-3-3 nelle ultime uscite ha regalato punti e prestazioni positive, unica pecca è il gol su azione. Dal momento in cui si è passati al tridente, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, sono arrivate due reti messe a segno su calcio di punizione (Lucca) e sugli sviluppi sempre di un calcio piazzato (testa di Rauti).

Saraniti: “Pareggio di Catanzaro la svolta, derby contro il Catania emozione unica! Vittoria di Cava ci ha caricati”

L’ultima occasione in cui il Palermo ha realizzato da azione è stato lo scorso 13 dicembre quando Lucca superò il portiere della Casertana con un colpo di testa nel 2-0 inflitto ai campani. Da lì in poi niente reti costruite durante manovre di gioco, a Vibo Valentia Saraniti andò vicino al gol ma la difesa di casa spazzò a due passi dalla linea. L’intero tridente rosanero nel corso delle gare è sempre riuscito a creare tanto, ma in diverse situazioni è mancata quella concretezza che è insita in un bomber di razza. L’attacco ha dunque necessità di sbloccarsi, i punti conquistati nelle ultime uscite fanno senza dubbio comodo per la classifica ma serve trovare una chiave di volta per vincere le partite senza troppi patemi d’animo.

Palermo-Virtus Francavilla, sabato Boscaglia in conferenza stampa: dichiarazioni live su Mediagol.it