Il Palermo si proietta al lunch match interno di domenica contro la Virtus Francavilla.

In vista della sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C-Girone C allo Stadio “Renzo Barbera”, sabato 16 gennaio 2021 il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia interverrà in conferenza stampa alle ore 12:10.