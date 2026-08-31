La società rosanero ha ceduto Le Douaron al Troyes: ecco con che formula.
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Il Palermo, tramite una nota ufficiale, ha comunicato la cessione di Jeremy Le Douaron al Troyes. L'attaccante francese, dopo tre stagioni, saluta la Sicilia.
IL COMUNICATO
"Il Palermo FC comunica di aver ceduto Jeremy Le Douaron all’ESTAC Troyes.
Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo.
A Jeremy un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".
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