Palermo-Catania, tifosi etnei al “Barbera”? La decisione dell’Osservatorio

Ecco la decisione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive in vista del derby di Sicilia Palermo-Catania

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive , relativamente al derby di Sicilia Palermo-Catania , in programma sabato 16 aprile allo Stadio "Renzo Barbera" (fischio d'inizio alle ore 17:30), "e connotato da elevati profili di rischio, suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

- analogamente a quanto già previsto per la gara di andata, vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Catania esclusivamente per il settore "ospiti", nel limite stabilito dall’Autorità di P.S e solo ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione del Calcio Catania;

- implementazione del servizio di stewarding; rafforzamento dei servizi anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore", si legge in una nota. Come è avvenuto in occasione del match d'andata, andato in scena allo Stadio "Massimino", ma a parti invertite.