Dopo il pareggio per 1-1 contro l'Ascoli al Del Duca, anche Tommaso Cassandro ha commentato la prestazione del Palermo. Il difensore rosanero si è soffermato sulla capacità della squadra di reagire ancora una volta a una situazione di svantaggio, sottolineando la compattezza del gruppo e la necessità di migliorare alcuni aspetti in vista della ripresa del campionato dopo la sosta. Ecco le sue dichiarazioni.

Ascoli-Palermo 1-1, che partita è stata?

«Sapevamo che dovevamo venire qui e soffrire, perché affrontavamo una squadra ben organizzata, con importanti individualità e trascinata da uno splendido pubblico. Peccato essere andati nuovamente sotto fin da subito nel primo tempo, però devo essere sincero: sono contento della grande reazione della squadra. Questo significa che non molliamo mai e che siamo uniti. Fa quindi piacere portare a casa questo punto».

La capacità di reagire della squadra sta diventando un fattore: sono 12 i punti ottenuti in campionato dopo essere andati in svantaggio.

«Sicuramente, come ho detto prima, siamo sempre uniti e restiamo sempre in partita. Dobbiamo migliorare l'approccio iniziale, perché non è possibile lasciare così tanto campo e concedere così tante situazioni pericolose agli avversari. Sono aspetti sui quali possiamo lavorare e migliorare durante la settimana. Dobbiamo guardare anche il lato positivo: non molliamo mai e siamo sempre pronti a reagire, anche nei momenti di difficoltà».

Il Palermo è rimasto imbattuto nelle prime 11 giornate di Serie B, per la seconda volta nella sua storia. Che consapevolezza dà questo filotto di risultati?

«Sappiamo di essere una squadra importante e di aver iniziato bene, però dobbiamo continuare così, perché il campionato di Serie B è ancora lungo e ci sono molte squadre attrezzate. Dobbiamo farci trovare pronti già per la prossima partita, dopo la sosta».

Un messaggio per i tifosi presenti oggi ad Ascoli, ancora una volta numerosi.

«Sicuramente fa molto piacere vedere un grande seguito anche in trasferta, oltre allo splendido pubblico che abbiamo in casa. Sappiamo di avere dalla nostra parte un grande pubblico, un grande popolo, e ne siamo fieri. Li ringraziamo sempre».

La prossima partita sarà a Catanzaro, ma prima ci sarà la sosta, utile per recuperare energie preziose.

«Sì, sicuramente adesso recupereremo, perché è stato un periodo impegnativo. Siamo consapevoli che ci sono alcuni aspetti da migliorare, ma affrontiamo questa pausa con tranquillità e spensieratezza, sapendo di essere un bel gruppo, affiatato e con tanta voglia di migliorare».