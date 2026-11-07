Il Palermo mantiene la propria imbattibilità e torna da Ascoli con un pareggio che gli consente di conservare il primato in classifica. Nell'analisi del Corriere dello Sport, l'1-1 del Del Duca è il risultato di una partita equilibrata e combattuta, caratterizzata da un buon livello tecnico e da un ambiente da categoria superiore. I rosanero restano in vetta, mentre i marchigiani confermano di poter ambire alle posizioni più importanti del campionato.

La squadra di Tomei approccia meglio la gara, imponendo il proprio possesso palla e riuscendo a mettere in difficoltà il Palermo soprattutto a centrocampo. Segre, Estevez e Hernani faticano a trovare tempi e spazi per costruire una manovra fluida, mentre il tridente offensivo composto da Johnsen, Pohjanpalo e Vavassori non riesce inizialmente a incidere. Il vantaggio dell'Ascoli arriva al 20' con Brunori, bravo a sfruttare il suggerimento di Guiebre dopo l'imbucata di Acampora. Per l'ex capitano rosanero è il classico gol dell'ex, dopo le importanti stagioni trascorse in Sicilia.

Nella ripresa Inzaghi inserisce Ranocchia al posto di Vavassori e il centrocampista cambia subito il volto della partita. Il Palermo aumenta la propria pericolosità e trova il pareggio al 10': su assist di Cassandro, Ranocchia calcia di prima intenzione, spalle alla porta, trovando una conclusione in diagonale che bacia il palo e termina in rete. Dopo l'1-1 i ritmi si abbassano e nessuna delle due squadre riesce a trovare il guizzo decisivo. Il quotidiano considera quindi il pareggio una soluzione equa, che permette ai rosanero di proseguire la propria striscia positiva.