Il Palermo non completa la rimonta, ma esce dal Del Duca con un pareggio prezioso e soprattutto conserva la propria imbattibilità. Come racconta il Giornale di Sicilia, quello conquistato contro l'Ascoli è l'undicesimo risultato utile consecutivo per i rosanero, che arrivano alla seconda sosta stagionale da capolista solitaria con 27 punti, sette in più rispetto alla formazione marchigiana e al Modena, impegnato domani contro l'Entella. Un bottino importante, che conferma l'ottimo avvio di campionato della squadra di Inzaghi, capace ancora una volta di reagire alle difficoltà.

La partita del Del Duca ha raccontato due momenti differenti. Nel primo tempo è stato l'Ascoli a prendere il controllo del gioco, mostrando organizzazione e qualità nel palleggio. La squadra di Tomei, nonostante l'assenza di grandi stelle, è riuscita spesso a eludere il pressing alto del Palermo, trovando soprattutto sulla fascia sinistra, con Guiebre, e attraverso le giocate di Acampora, le soluzioni per mettere in difficoltà la retroguardia rosanero. I marchigiani avevano anche trovato la via della rete con Brunori, ma il gol era stato annullato per fuorigioco. Poco dopo, un colpo di testa di Venuti aveva sfiorato il bersaglio.

Il vantaggio dell'Ascoli è arrivato al 20', proprio con Brunori, protagonista più atteso della serata. L'ex capitano rosanero ha sfruttato una palla persa da Vavassori davanti all'area, con Acampora bravo a servire Guiebre, che ha poi messo il pallone sui piedi dell'attaccante. Per Brunori è stato un gol dal significato particolare, visto il passato in Sicilia, tanto da non festeggiare la rete. Il Palermo, invece, ha faticato a trovare continuità nella manovra, con Hernani costretto spesso ad abbassarsi per cercare palloni giocabili e l'intesa tra Augello e Johnsen che ha iniziato a produrre risultati soltanto nella seconda parte del primo tempo. Tra le occasioni rosanero anche una girata di Pohjanpalo, terminata di poco fuori, e un tentativo di Johnsen, che non è riuscito a ripetere le prodezze delle precedenti tre partite.

A cambiare l'andamento dell'incontro è stato l'ingresso di Ranocchia all'inizio della ripresa, al posto di uno spento Vavassori. Inzaghi ha modificato l'assetto della squadra, passando a tre uomini in mediana e sistemando Hernani più largo sulla trequarti. La mossa ha dato immediatamente maggiore qualità e vivacità alla manovra rosanero. Nei primi dieci minuti il Palermo ha aumentato la pressione, creando diverse occasioni con Hernani, prima fermato da Vitale e poi impreciso da una buona posizione. Il pareggio è arrivato proprio al 10': inserimento in area di Ranocchia e girata vincente di destro sull'assist di Cassandro. Una rete che ha premiato la reazione dei siciliani e restituito equilibrio al risultato.

Nella parte finale Inzaghi ha provato a dare nuove energie alla squadra con gli ingressi di Gomes e Mazzitelli, prima di inserire anche Magnani al posto di Estevez, ammonito, e passare a tre uomini in difesa. Il Palermo non ha più corso particolari rischi, anche se non è riuscito a sfruttare alcune ripartenze potenzialmente interessanti per cercare il gol della vittoria. Alla fine il risultato è rimasto sull'1-1, un pareggio che il quotidiano invita a non sottovalutare, soprattutto considerando le difficoltà incontrate durante il primo tempo.

I rosanero possono quindi guardare alla sosta con grande fiducia. La squadra di Inzaghi conserva l'imbattibilità dopo undici giornate e mantiene un vantaggio significativo sulle dirette concorrenti, confermandosi in vetta alla classifica. Adesso l'obiettivo sarà recuperare energie e giocatori in vista della ripresa del campionato, nella speranza di lasciarsi alle spalle anche i problemi fisici che hanno condizionato alcune settimane della stagione.