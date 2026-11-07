Il Palermo viene fermato sull'1-1 dall'Ascoli al Del Duca, al termine di una sfida intensa e combattuta davanti a 14.866 spettatori. Come racconta Tuttosport, la partita è stata caratterizzata anche dalle celebrazioni per il 128° anniversario della società marchigiana, scesa in campo con una maglia speciale realizzata da Hummel ed Ezeta. La squadra di Tomei riesce a mettere in difficoltà la capolista, mentre i rosanero confermano la propria capacità di reagire anche nei momenti più complicati.

L'Ascoli parte con personalità e trova subito la via della rete con Brunori, ma il gol viene annullato per fuorigioco. I bianconeri continuano a spingere e costruiscono diverse occasioni, fino al vantaggio che arriva al 19': Guiebre sfonda sulla sinistra e serve un pallone rasoterra che l'ex capitano rosanero deve soltanto accompagnare in rete. Per Brunori è il secondo gol in campionato, festeggiato senza esultare per rispetto nei confronti della sua ex squadra. I padroni di casa sfiorano anche il raddoppio con Silipo, sul cui tiro Perin si rende protagonista di un ottimo intervento.

All'intervallo Inzaghi inserisce Ranocchia al posto di Vavassori, ma è ancora l'Ascoli a rendersi pericoloso in avvio di ripresa. Il Palermo riesce progressivamente a prendere campo e al 10' trova il pareggio: Cassandro apre in verticale e Ranocchia, inserendosi in area, supera Vitale con un preciso diagonale. Dopo l'1-1 i rosanero acquistano fiducia, mentre la formazione di Tomei prova a rispondere con alcuni cambi. Brunori non riesce a trovare la doppietta, mentre Bolsius accende il finale con una serpentina conclusa da un destro bloccato da Perin. Dall'altra parte anche Gabrielloni sfiora il gol di testa, senza però riuscire a cambiare il risultato.

La gara termina così in parità, con il quotidiano che sottolinea la capacità dell'Ascoli di mettere in difficoltà la prima della classe e la reazione del Palermo dopo un primo tempo complicato. Il punto permette ai marchigiani di salire a quota 20, al secondo posto a pari merito con il Modena, mentre i rosanero consolidano la propria posizione in vetta alla classifica.