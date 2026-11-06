Il Palermo va sotto per il gol tanto scontato quanto prevedibile di Brunori, ma pareggia nella ripresa grazie al colpo da biliardo di Ranocchia. Un punto prezioso conquistato ad Ascoli, che consente ai rosanero di arrivare alla sosta con maggiore serenità. Le pagelle di Mediagol.
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DIFESA
Di Fabrizio Anselmo
Il Palermo pareggia in rimonta in casa dell'Ascoli grazie alla rete di Ranocchia e si presenta alla sosta a +7 dal terzo posto in attesa delle partite di sabato e domenica. Si torna in campo sabato 21 novembre (17:15) per la sfida esterna contro il Catanzaro.
PERIN 6,5 Inoperoso per gran parte del tempo, non può nulla sul gol segnato a pochi centimetri dalla linea di porta, ma risponde presente nell'unico vero tiro in porta, respingendo con la punta delle dita il tiro di Silipo destinato all'angolino.
CASSANDRO 6 Mette lo zampino sul pareggio verticalizzando il pallone per Ranocchia dopo un taglio in orizzontale dalla corsia di destra. Sul gol di Brunori invece sbaglia l'uscita su Guiebre che ha così il tempo di alzare la testa e mettere il pallone dove può arrivare solo il compagno di squadra.
PEDA 6 Non ha grosse responsabilità sul gol di Brunori, anche se la traiettoria di Guiebre era più che leggibile dalla sua posizione. Gol a parte, difende con attenzione mettendoci sempre il fisico.
AUGELLO 6Sbaglia il posizionamento su Brunori andando in uscita alla ricerca di un fuorigioco impossibile invece di chiudere sull'avversario. Nel resto della partita non sbaglia quasi niente in difesa, ma di contro si vede col contagocce in avanti.
CECCARONI 6 Inizia bene dominando tutte le palle alte, poi quando l'Ascoli inizia a giocare in velocità, anche lui va in sofferenza come il resto della retroguardia. Nemmeno lui è esente da colpe nel gol di Brunori facendosi trovare a metà tra palla e avversario.
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