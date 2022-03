Palermo, Brunori va a caccia di Batistuta: nel mirino le 11 gare consecutive in gol

Matteo Brunori va a segno da otto gare consecutive, ora proverà ad eguagliare Batistuta che arrivò a quota 11 con la Fiorentina

"Batistuta e Toni. Due giganti del calcio italiano messi nel mirino da un bomber di Serie C. Ciò che sta facendo Brunori in questa stagione, ormai, scomoda paragoni fuori categoria", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori in casa Palermo e più specificatamente sull'attaccante di proprietà della Juventus.

Il centravanti rosanero sta letteralmente trascinando la squadra di Baldini a suon di gol pesanti ai fini della classifica del Girone C di Serie C. Sono otto le gare consecutive in cui il classe 1994 ha messo la palla dentro al sacco e per trovare una serie migliore "bisogna prendere un traghetto per Lipari e citofonare Riganò, a segno per nove partite di fila in C-2 nell’allora Florentia Viola, stagione 2002/03", si legge. Il primato assoluto nel calcio italiano appartiene a Batistuta che con la Fiorentina trovò la via della rete per undici gare consecutive nell'annata agonistica 1994/95.

"Questo per quanto riguarda il passato. Nel presente, intanto, nessuno in Italia segna con la continuità di Brunori", prosegue il Gds. Vlahovic si è fermato a sei giornate consecutive quando ancora era alla Fiorentina, Coda del Lecce è andato in gol per sette partite di fila. In Serie C, il primato fino a questo weekend apparteneva a Luca Moro che dal 30 settembre al 6 novembre ha realizzato almeno una rete per sette sfide consecutive.

"Brunori si piazza già all’ottavo posto per numero di gol realizzati in una sola stagione. È a due lunghezze dai 19 gol di Miccoli (Serie A 2009/10), Vernazza (Serie B 1958/59) e De Rosa (Serie B 1981/82), poi tocca ai 20 di Toni nella stagione 2004/05 in Serie A, ai 23 di PavesiDe Marco nella Serie B 1947/48 e ai 28 di Carlo Radice nel primo dopoguerra (Serie B 1931/32), prima del primato assoluto dei 30 gol di Toni nella stagione 2003/04 in Serie B", chiosa l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia".