Palermo, Brunori da record: mai un capocannoniere rosanero in Serie C

L'attaccante del Palermo, Matteo Brunori, è in testa alla classifica marcatori del torneo di Serie C a quota 23 reti

"Un capocannoniere in Serie C, il Palermo, non l’ha mai avuto. Ne ha avuto uno in C2 (Casale, con 13 reti) e ben cinque in Serie B, ma nel terzo gradino del calcio italiano no", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sul bomber italobrasiliano di nome Matteo Brunori.