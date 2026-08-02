Erjon Bogdani, ex attaccante che ha militato in Serie A, è intervenuto a il Giornale di Sicilia soffermandosi sul campionato di Serie B, sul Palermo e sul calciomercato dei rosanero:

La Serie B è un campionato che conosce molto bene. Chi vede tra le favorite?

«La Serie B è un campionato molto difficile e questo si è visto anche l'anno scorso. Ci sono squadre sicuramente più attrezzate di altre, come il Palermo, che quest'anno vuole e deve vincere il campionato visti gli investimenti fatti negli ultimi due anni.»

Le retrocesse dalla Serie A partono favorite oppure ci sono altre squadre da tenere d'occhio?

«Verona e Cremonese hanno costruito squadre che vogliono sicuramente vincere, ma ci sono altre società che si stanno muovendo bene sul mercato e possono essere le sorprese del campionato, come il Padova, che secondo me si è rinforzato tanto.»

Quali potrebbero essere le sorprese della prossima Serie B?

«Ci sono diverse società che possono rivelarsi le sorprese della Serie B. Anche le squadre che sono salite dalla Serie C possono fare un campionato da protagoniste e provare a conquistare i play-off.»

Il Palermo ha tutte le intenzioni di conquistare la Serie A. Serve ancora qualcosa dal mercato?

«Sicuramente il Palermo dovrà ancora fare qualcosa sul mercato. Il campionato è molto lungo e c'è da battagliare.»

Che giudizio dà dell'arrivo di Hernani?

«Il suo arrivo è molto importante. È un giocatore esperto, che ha vinto campionati e che anche l'anno scorso è stato protagonista con il Monza.»

Il Palermo ha ufficializzato Dominic Vavassori. Che tipo di giocatore è?

«Dominic l'ho visto sia l'anno scorso, ma soprattutto due stagioni fa, quando ha disputato un ottimo campionato con l'Atalanta. È un esterno offensivo molto bravo, un giocatore che, se è in giornata, ti spacca la partita. È una bella sfida per lui.»