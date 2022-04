Palermo-AZ Picerno, al “Barbera” arbitra Di Cairano: la prima con rosanero e lucani

Numeri e curiosità relativi all'arbitro Michele Di Cairano di Airano Irpino, designato per il match del girone C di Serie C Palermo-AZ Picerno, in programma allo Stadio "Renzo Barbera". Primo incrocio in carriera con rosanero e lucani...

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali relative al trentacinquesimo turno del girone C di Serie C, in programma domenica 3 aprile. Sarà il signor Michele Di Cairano della sezione di Ariano Irpino a dirigere il match del "Renzo Barbera" tra Palermo e AZ Picerno. Il fischietto campano sarà coadiuvato dai signori Marco Toce di Firenze e Glauco Zanellati di Seregno, mentre il quarto ufficiale sarà il signor Luca Tagliente della sezione di Brindisi.

Il direttore di gara nativo della provincia di Avellino non ha mai incrociato, nel corso della sua carriera, la compagine rosanero. Nessun precedente anche con la formazione lucana.

Sedici in totale le apparizioni nella stagione, tra Lega Pro e campionati Primavera in corso, per il direttore di gara designato per la sfida di domenica 3 aprile, tra la compagine rosanero guidata da SilvioBaldini - ancora assente a causa della positività da Covid-19 - e la squadra rossoblù allenata da Leonardo Colucci. Nella media il numero di cartellini gialli comminati durante le gare dirette dal fischietto di Airano Irpino, con 79 ammonizioni totali. Nessuna espulsione per somma di ammonizione ed altrettanti sono, ad oggi, i rossi diretti. Anche il numero di calci di rigore concessi da Di Cairano è relativamente basso, con soli tre penalty fischiati in questa stagione, 1 nel girone C e 2 nel gione B di Serie C.