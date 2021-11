Palermo-Avellino, amarezza rosanero: l’analisi di mister Filippi

Il Palermo non riesce a superare l'Avellino. Al "Renzo Barbera" i rosanero non vanno oltre l'1-1, dopo il vantaggio firmato da Lancini al 14' è stato un rigore trasformato da Tito al 77' a regalare un punto agli irpini. Pareggio amaro quello ottenuto dagli uomini di Giacomo Filippi, soprattutto perché il tiro dagli undici metri concesso ai campani è a dir poco dubbio. Lo stesso tecnico siciliano, nel corso della conferenza stampa post gara, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla prestazione dei suoi.