I precedenti della gara in programma nella giornata odierna.
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In programma oggi la sfida tra Arezzo e Palermo, valida per la seconda giornata di Serie B. La squadra di Filippo Inzaghi, reduce dalla vittoria contro la Juve Stabia, va a caccia di conferme nella sua prima trasferta stagionale. Dall'altra parte, anche l'Arezzo di Bucchi arriva al match forte di un successo e potrà contare sul sostegno di un pubblico entusiasta per il ritorno in Serie B dopo tantissimi anni.
Una sfida dal sapore storico, che torna a disputarsi dopo quasi tre decenni. L'ultimo confronto tra le due squadre risale infatti alla stagione 1999/2000.
IL BILANCIO DEI PRECEDENTIArezzo e Palermo si sono affrontate venti volte, nella maggior parte dei casi in Serie B, fatta eccezione per quattro incontri. Il bilancio sorride ai toscani, che hanno ottenuto sette vittorie, contro le sei del Palermo, mentre sono sette i pareggi.
Ancora più favorevole il rendimento dell'Arezzo tra le mura amiche: quattro vittorie, un solo ko e cinque pareggi. Un dato che testimonia quanto sia stata storicamente complicata la trasferta in Toscana per i rosanero.
L'ULTIMO PRECEDENTEL'ultimo incrocio tra Arezzo e Palermo risale, come detto, alla stagione 1999/2000, nel campionato di Serie C, Girone B.
All'andata, disputata in Toscana, furono i padroni di casa a imporsi per 2-0. Al ritorno, però, il Palermo si prese la rivincita alla Favorita, imponendosi con lo stesso risultato grazie alle reti di Firmino Elia e Riccardo Ilario.
Al termine della stagione, le due squadre chiusero anche molto vicine in classifica: Arezzo sesto con 42 punti, Palermo quinto con 43.
L'ULTIMA VITTORIA ROSANERO AD AREZZOPer trovare l'ultima, e finora unica, vittoria del Palermo ad Arezzo bisogna tornare indietro di ben 59 anni.
Era il 1967 quando i rosanero riuscirono a espugnare il campo dell'Arezzo in una sfida di Serie B, imponendosi per 0-1 grazie alla rete di Bercellino all'84'.
Quello fu anche il primo confronto ufficiale tra le due squadre. Da allora, il Palermo non è più riuscito a conquistare una vittoria in trasferta contro l'Arezzo. Dopo 59 anni, i rosanero proveranno dunque a interrompere questa lunga attesa.
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