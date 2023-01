Palermo, al momento Lancini è l’unico superstite della rinascita rosanero in Serie D

Tuttavia, anche il difensore ex Brescia potrebbe essere prossimo ai saluti

Sono sempre meno i calciatori che hanno contribuito sostanzialmente alla ripartenza del Palermo dopo il fallimento arrivato nel giugno del 2019. Quasi quattro anni dopo, i rosanero hanno conquistato la promozione in Serie B , con due avanzamenti di categoria nel giro di tre stagioni.

L'apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea come il primissimo gruppo della rinascita siciliana sia ormai sempre più ridotto vista l'attuale sessione di calciomercato. Riepilogando i recenti movimenti orchestrati dal direttore sportivo rosa Leandro Rinaudo, Andrea Accardi si è trasferito a titolo definitivo al Piacenza e Manuel Peretti è stato girato in prestito alla Recanatese. Sono in dirittura d'arrivo, invece, le trattative che porteranno ai saluti di Roberto Crivello al Padova, di Masimiliano Doda all'Imolese e di Roberto Floriano al Sangiuliano City.