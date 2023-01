Palermo, Orihuela saluta il Montevideo: “Reso possibile il sogno che sto per vivere”

Renzo Orihuela, difensore uruguaiano, è sempre più vicino al Palermo. Il classe 2001 ha salutato sul proprio profilo Instagram il Montevideo, club appartenente alla "galassia" City Football Group proprio come i rosanero. Dopo Claudio Gomes, si tratterebbe del secondo passaggio da una proprietà all'altra della holding in direzione Sicilia. Questa la traduzione in italiano delle dichiarazioni di Orihuela: