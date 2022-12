Calciomercato Palermo: colpo stile Gomes dal City Group? Si punta Orihuela. Dettagli

Trattativa avviata per il centrale del Montevideo City Torque

Palermo che lavora alacremente per rinforzare anche il reparto difensivo della compagine guidata da Eugenio Corini. In lista di partenza Edoardo Lancini, Mladen Devetak, Roberto Crivello e Massimiliano Doda con Andrea Accardi ormai virtualmente ceduto al Piacenza. Il binomio formato dal ds Leandro Rinaudo e dal polo manageriale di riferimento dell'area scouting del City Football Group Luciano Zavagno è alla ricerca di un elemento duttile e di prospettiva che possa alzare il livello in seno alla retroguardia.

L'ingresso del club di viale del Fante nella galassia del City Football Group apre gli orizzonti ad una serie di interessanti opportunità su scala internazionale, specie tra i profili già tesserati per i club di proprietà della prestigiosa holding che fa capo allo sceicco Mansour.

Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, il Palermo starebbe monitorando con particolare attenzione il profilo di Renzo Orihuela, jolly difensivo classe 2001 attualmente in forza al Montevideo City Torque. La società uruguaiana è tra le cosiddette consorelle in quanto facente parte del novero di società di proprietà del City Group. Trattativa ben avviata ed operazione che potrebbe imbastirsi sulla base di un prestito con eventuale opzione per la stagione successiva. Il classe 2001 è legato attualmente da un contratto in scadenza con il Montevideo City Torque a dicembre 2024.

Già nel giro della Nazionale uruguaiana Under 20 il ragazzo nativo di Salto, stessa città natale di Edinson Cavani, è stato impiegato principalmente da centrale in una linea difensiva a tre ma può all'occorrenza interpretare anche il ruolo di laterale basso sul versante dentro in un reparto disposto a quattro. Esperienza al Montevideo caratterizzata da quarantadue presenze e tre gol messi a segno con la maglia del club uruguaiano.