L'Ascoli non è una squadra da sottovalutare e, soprattutto, concede pochissimo. La sfida del Del Duca mette di fronte il miglior attacco e la migliore difesa del campionato, un dato che racconta già molto delle difficoltà che attendono il Palermo. Come evidenzia il Giornale di Sicilia, i bianconeri hanno incassato appena sei reti e si sono dimostrati particolarmente solidi anche nella parte finale delle partite: dal 76' al 90' non hanno ancora subito gol. Un aspetto da tenere in considerazione per la formazione di Inzaghi, che proprio nell'ultimo quarto d'ora ha trovato sette delle proprie reti, dimostrando di saper colpire anche quando è chiamata a recuperare uno svantaggio. Al Del Duca, tuttavia, sarebbe meglio evitare di dover inseguire.

Un'altra insidia riguarda le palle inattive. L'Ascoli ha già realizzato sette gol su situazioni da fermo, cinque dei quali sugli sviluppi di un calcio d'angolo, risultando la squadra più prolifica della categoria in questa particolare statistica. Un dato che richiama l'attenzione del Palermo, reduce da due partite consecutive in cui ha incassato una rete proprio da corner, contro Pisa e Vicenza. Per Perin e compagni sarà quindi fondamentale mantenere alta la concentrazione nella gestione dei calci piazzati. I marchigiani, inoltre, si distinguono per la qualità della propria manovra: hanno completato 5.040 passaggi con una percentuale di riuscita dell'88%, il dato migliore della Serie B e superiore di circa 700 passaggi rispetto a quello dei rosanero.

Ci sono, però, anche statistiche che sorridono al Palermo. La squadra di Inzaghi ha vinto sei delle ultime sette partite disputate contro formazioni neopromosse in Serie B, comprese tutte le quattro più recenti. In questa stagione sono già arrivati due successi: il 3-2 sul campo dell'Arezzo alla seconda giornata e il 2-1 ottenuto domenica scorsa al Barbera contro il Vicenza. L'unica sconfitta del periodo risale invece al 2-1 incassato a Pescara il primo marzo scorso.

Tra i protagonisti più attesi c'è naturalmente Dennis Johnsen, autentico trascinatore della formazione rosanero. Il norvegese è il giocatore che ha partecipato a più reti in questa stagione tra Serie A e Serie B: dodici, frutto di sette gol e cinque assist. Il numero 17 ha già superato il proprio precedente record di marcature in Italia, fissato a sei con la Cremonese, e ha trovato la via della rete in tre presenze consecutive in campionato, contro Carrarese, Pisa e Vicenza: una prima volta per lui nel torneo cadetto. Nei suoi 776 minuti giocati ha inoltre collezionato 38 conclusioni, di cui 16 nello specchio della porta.