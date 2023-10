Modena-Palermo, GdS: “Al Braglia come al Barbera”. Il dato sul settore ospiti

"Siamo solo all’ottava giornata di campionato, ma il calore e il trasporto con cui i tifosi del Palermo hanno risposto all’appello per Modena dà alla partita tutti i contorni di uno scontro diretto". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Sono 3.177 i tifosi rosanero che hanno acquistato il biglietto per assistere alla sfida contro il Modena, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Alberto Braglia". Sold-out, dunque, anche i due abituali sottosettori del settore ospiti. Per questo motivo, la società emiliana ha deciso di aprire ai supporters del Palermo un ulteriore settore da 505 posti adiacente ai due già messi a disposizione.