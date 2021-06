Mirri: “Palermo? Se ci fosse acquirente, lo cederei volentieri”

Le parole del presidente del Palermo, Dario Mirri, in merito alla mancanza di nuovi investitori che potrebbero risollevare le casse rosanero

"Il Palermo ha bisogno di investitori, ma nel caso in cui non si dovesse presentare nessuno andrà avanti con dignità finché potrà farlo. Confronto con altri imprenditori palermitani? Abbiamo delegato un soggetto autorevole per trovare nuovi investitori, parliamo di una banca americana tra le prime al mondo. Quando si parla di continuità aziendale mi viene da sorridere, il Palermo è una società sana senza neanche un debito. Poi vedo i conti dell'Inter che ha 800 milioni di euro di debiti e rifletto. Il sistema del calcio in Italia sia in difficoltà, non si trovano investitori perchè pretendono chiaramente alcune cose. C'è chi non si interessa perchè siamo in C, c'è chi vuole sapere quanto si potrebbe ricercare; l'investitore vuole questo. Non posso credere che nessuno ami il Palermo. Di Piazza? Se il Palermo valesse 17 milioni e qualcuno volesse comprarlo io sarei contento di prendere la mia parte e dare il 40% a Tony, ma il prezzo lo fa il mercato".