Mirri: “Conferma Castagnini? Lucca e Silipo non sono arrivati per virtù Spirito Santo”

Le parole del presidente del Palermo, Dario Mirri, sul lavoro del suo direttore sportivo

"Conferma di Castagnini? Partiamo dal fatto che giocatori come Lucca o Silipo non sono arrivati per virtù dello Spirito Santo ma perchè Renzo li è andati a cercare. Mi vorrei soffermare anche su Doda e Peretti, si può sbagliare ma pesando il lavoro credo sia stato un lavoro che ha prodotto dei frutti e anche degli errori. Somma? È stata una scelta non riuscita o poco fortunata, si è preso un calciatore con un contratto importante che si pensava avrebbe risolto ogni problema. Credo che tra i diversi reparti è stato proprio il reparto arretrato che ci ha fatto soffrire di più: basta vedere quante reti subite da noi e quante quelle subite dal Catanzaro secondo".