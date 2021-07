Mirri: “Cessione Lucca? Non sono soddisfatto. Perso futuro bomber della Nazionale”

Dario Mirri ha raggiunto la squadra a San Gregorio Magno: le dichiarazioni del presidente del Palermo ai microfoni di Mediagol.it

Nelle casse del Palermo , una cifra pari a 2,1 milioni di euro, implementata da una serie di bonus legati al numero di reti che il giovane centravanti riuscirà a realizzare nella prossima stagione in Serie B ( LEGGI QUI I DETTAGLI ). Intervenuto ai microfoni di Mediagol.it , il presidente del Palermo Dario Mirri ha detto la sua sulla cessione di Lucca. "Lucca? Non sono soddisfatto. Va di certo dato merito a chi l'ha scoperto un anno e mezzo fa. Il 'signor nessuno' Lorenzo Lucca oggi secondo me è il futuro centravanti della Nazionale. Non sono soddisfatto perché non c'è un valore per lui. Anche se ci avessero dato cinque milioni, ovvero il doppio di quanto ci hanno dato, non sarei stato comunque soddisfatto. Da tifoso faccio fatica a perdere Lorenzo Lucca", sono state le sue parole.

"Qualche mese fa prima che Lucca iniziasse a fare gol, alcuni tifosi dicevano che era necessario comprare un attaccante. Quest'oggi gli stessi si lamentano per la cessione di Lucca. Ci vuole coerenza e schiena dritta propria dei tifosi. Se si tifa Palermo si deve tifare Lorenzo Lucca sin dall'inizio e non solo quando fa gol. Non sono soddisfatto da tifoso e da presidente, ma poi è necessario rassegnarsi alle volontà degli altri e non si può sempre forzare troppo la giocata. E in questo senso Lorenzo aveva l'ambizione legittima e meritata: sono convinto che si tratta di un giocatore fenomenale. Non si può andare contro la volontà delle persone e Lucca si sentiva legittimamente sprecato per la Serie C. Se Lorenzo l'anno scorso non si infortunava io credo che almeno un gol lui ad Avellino avrebbe potuto farlo", ha proseguito Mirri, che ha raggiunto ieri la squadra a San Gregorio Magno, sede del ritiro estivo dei rosanero.