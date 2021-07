Mirri: “Non mi sento un dirigente ma un innamorato. Il sogno dei tifosi è il mio”

Dal ritiro di San Gregorio Magno, le parole del presidente del Palermo, Dario Mirri, rilasciate in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it. Di seguito le sue dichiarazioni tra passato e futuro del club rosa con ampio spazio per il Palermo 2021/2022

"Due anni da presidente del Palermo? Mi appassiona come sempre la maglia, non mi sento un dirigente ma qualcuno che sta sostenendo la propria squadra del cuore e di conseguenza il mio sogno e quello dei tifosi. La mia esperienza nel club è una storia d'amore per questa maglia, per il Palermo e non per una carica dirigenziale all'interno di essa, visto che per me non esiste altra squadra all'infuori di questa. Il mondo del calcio è come tutti gli altri, sono tanti gli interessi economici che muovono intorno ad esso e quindi direi: meno male che si sono i tifosi".