Mirri: “Serie C dura anche per Lotito e De Laurentiis. Le critiche? Dico la mia”

Le parole del presidente del Palermo, Dario Mirri, ai microfoni di Mediagol.it: "L'anno scorso eravamo una matricola e non è stato semplice"

"La critica che mi farei da tifoso è la mancanza di vittoria nella scorsa stagione. E' chiaro che il tifoso vuole sempre vincere. Trionfare è l'ambizione giusta di tutti i tifosi che amano il Palermo. Ricordo a me stesso che l'anno scorso eravamo una matricola e non è stato semplice. Lo stesso Bari di De Laurentiis non è stato promosso subito, idem la Salernitana di Lotito. Stiamo parlando di soggetti con competenza. Lasciamo perdere i soldi che non sono lo strumento per vincere perché altrimenti il Bari avrebbe già vinto o la Salernitana non ci avrebbe impiegato dieci anni per andare in Serie A. Bisogna avere la consapevolezza che dobbiamo costruire giorno per giorno con fatica, lavoro e competenza. Bisogna aggiustare gli errori commessi e tante piccole cose sono migliorabili rispetto allo scorso anno in cui eravamo una matricola. Non guardo a quello che ho fatto ma a quello che sto facendo e a quello che faremo tutti insieme. Nessuno ha ancora evidenziato lo sforzo economico che abbiamo fatto. Abbiamo progettato la nostra casa dove la squadra vivrà quotidianamente. Sono cose che possono migliorare anche i risultati sportivi. E' un investimento importante: abbiamo preferito fare la club house rispetto a comprare un giocatore in più perché crediamo fortemente nella vittoria della squadra e non in quella del singolo. L'Italia ce l'ha appena insegnato. Abbiamo vinto gli Europei perché siamo stati la squadra migliore di tutti nonostante non avevamo dei fenomeni in rosa. La club house darà il suo contributo in tal senso e allora la differenza tra Cianci e Lanini sarà relativa".