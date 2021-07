Mirri: “Boscaglia? Ho la mia idea. Perricone e nuovi soci, le cose stanno così”

Dario Mirri è arrivato ieri a San Gregorio Magno per seguire da vicino la preparazione estiva della compagine guidata da Giacomo Filippi: il presidente del Palermo ha concesso un'interessante intervista alla redazione di Mediagol.it

"Rescissione contrattuale con Boscaglia? Roberto non ha alcun problema a continuare il suo percorso professionale di successo, quello che è intercorso credo sia stata solo una serie di sfortunati eventi che lo hanno travolto. Sono sicuro che prestissimo troverà una squadra e di conseguenza sarà più semplice trovare una soluzione. Antonello Perricone ci ha resi orgogliosi di essere palermitani avendo avuto un enorme successo nel management, nell'imprenditoria e nella comunicazione. Lui ha una fortissima competenza e spiccata vocazione legata al mondo dei media. Il calcio è un po' un veicolo mediatico e quindi un mondo chegli è proprio, anche lui è legatissimo a Palermo per motivi familiari e quindi avere il suo contributo di competenze ci sosterrà senza dubbio. Insieme a Lazard ci aiuterà nella ricerca di nuovi soci nei limiti di tempo che potrà dedicare al Palermo, lui ha un entusiasmo quasi infantile perchè anche lui è travolto dalla passione. Lazard sta continuando a lavorare e ci sono soggetti che hanno manifestato interesse, ma ci sussistono delle difficoltà oggettive, anche perchè il momento non è il migliore per iniziare un investimento. Uno dei problemi per chi vuole investire dei capitali è entrare a far parte oggi nel mondo del calcio. Sono un meridionalista convinto, ma gli investimenti recenti nel mondo del calcio non hanno riguardato mai una squadra del sud. Tutte le squadre del nostro panorama stanno avendo delle difficoltà, poi magari a La Spezia o a Modena trovano gli investitori. Noi comunque non ci abbattiamo e andiamo avanti con coraggio.