Mirri: “Il Palermo oggi ha un’arma in più. Quote Di Piazza? Le cose stanno così”

Le dichiarazioni del presidente del Palermo, Dario Mirri, ai microfoni di Mediagol.it: Quest'anno l'obiettivo è ancora di più vincere"

Archiviato il primo test della stagione agonistica 2021-2022, che ha visto trionfare la formazione rosanero contro la Virtus Vesuvio per sette reti a zero , questa mattina la squadra è tornata in campo per effettuare la prima seduta di allenamento della giornata. A raggiungere nella giornata di ieri il comune campano, anche il presidente del club rosanero Dario Mirri , intervenuto ai microfoni di Mediagol.it per trattare i temi più caldi in casa Palermo .

"Quest'anno l'obiettivo è ancora di più vincere. L'anno scorso di questo periodo dissi che lavoravamo per vincere. Poi siamo arrivati settimi perché la variabili sono tante. Quest'anno abbiamo una chance in più rispetto allo scorso anno. La chicca che avremo a disposizione è l'esperienza. Non siamo più matricola e la squadra grazie al lavoro di Filippi ha una struttura. Oggi sappiamo che De Rose e Luperini stanno in mezzo al campo, l'anno scorso facevamo fatica a capire chi avrebbe guidato il centrocampo rosanero. Abbiamo le idee più chiare grazie al lavoro e a quest'anno di esperienza. Stiamo continuando a costruire: ci vuole lavoro e fatica.Le cose da sole non vengono e i soldi sono necessari ma non sufficienti a vincere. Quote Di Piazza? La data per sciogliere gli ultimi nodi è prevista per metà dicembre. La valorizzazione è tema di avvocati e consulenti ma il termine è sostanzialmente un anno esatto dal momento della comunicazione della decisione che è avvenuta lo scorso dicembre. Farò di tutto per tutelare e difendere il Palermo".