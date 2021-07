Mirri: “Centro sportivo, c’è l’ok del Coni. Costretti ad allenarci al Renzo Barbera”

Il Palermo di Giacomo Filippi sta preparando la prossima stagione calcistica a San Gregorio Magno: Dario Mirri è arrivato ieri in ritiro per seguire da vicino l'evoluzione del lavoro svolto dalla compagine rosanero

Gli stati generali del Palermo sono adesso al gran completo a San Gregorio Magno. La compagine di Filippi lavora alacremente in Campania per preparare la stagione calcistica 2021-2022 sotto lo sguardo vigile del direttore sportivo, Renzo Castagnini, presente fin dal primo giorno di ritiro estivo.

"Il futuro del Palermo è il centro sportivo, noi il prossimo 2 agosto ci ritroveremo a tornare a Palermo senza un campo su cui poterci allenare. Anche a Carini al momento ci sono dei problemi dovuti all'agibilità, hanno chiuso il campo per poi riaprirlo e adesso ci sono anche problemi di firma delle varie documentazioni. A Palermo siamo in una situazione generale di impiantistica disarmante soprattutto se guardiamo cosa fanno a San Gregorio Magno. A Palermo siamo la quinta città d'Italia e non abbiamo un campo di calcio. Se solo la società privata che a Palermo ci ha fatto vivere gli anni più belli della nostra storia avesse realizzato un campo di calcio. oggi noi saremmo potuti tornare in questo luogo.