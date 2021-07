Calciomercato Palermo, Lucca sceglie il Pisa: dettagli e cifre dell’operazione

Lorenzo Lucca è virtualmente un nuovo giocatore del Pisa: il Palermo definisce la cessione del suo pezzo pregiato sul mercato realizzando una cospicua plusvalenza: i dettagli e le cifre dell'operazione

La fumata bianca sancisce l'epilogo di una vicenda travagliata e piuttosto annosa sul piano strategico e negoziale, con il Palermo desideroso di monetizzare al meglio il cartellino del talentuoso millenials, chiamato al contempo a tenere in debita considerazione le ambizioni legittime del giovane bomber di misurare la sua dimensione calcistica in categoria superiore. Erano numerosi i club di massima serie pronti ad investire sul classe 2000 nativo di Moncalieri, Sassuolo, Udinese e Bolognain primis, irretiti dalle richieste iniziali della società rosanero per cedere a titolo definitivo il suo gioiello.